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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التحالف الوطني قام بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية

معبر رفح
معبر رفح

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمحافظة الأقصر أن التحالف يعمل على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.

وأكد إدريس أن التحالف الوطني قام بدور عظيم سواء علي المستوي الداخلي أو علي المستوي الخارجي في دعم القضية الفلسطينية من خلال القوافل المستمرة التي يطلقها التحالف لدعم الأشقاء في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين. 

وأشار منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى بالأقصر إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لم ولن تنقطع منذ أن بدأ الاحتلال الغاشم المغتصب عدوانه على فلسطين الشقيقة، مؤكدًا أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن تتنحى عن ذلك أبدًا فهي منذ الوهلة الأولى للمساعي العالمية التي استهدفت ضياع الحق الفلسطيني كانت تقف بالمرصاد في مواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية.

وقال النائب إن التحالف الوطني ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير. 

ويهدف التحالف وفقا لتعريف القانون إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للـخدمات العامة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.

التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مجلس النواب النائب أحمد إدريس

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