قلوبنا معكم.. الخارجية الصينية تبعث رسالة لـ روسيا بلغتها

أعربت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينج عن تعاطف الصينيين مع الشعب الروسي بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" للحفلات بضواحي موسكو.

وكتبت هوا عبر منصة “إكس” بالروسية "قلوبنا مع الشعب الروسي!"، وأرفقت صورتين لمواطنين يضعون الزهور على نصب تذكاري عفوي بجوار "كروكوس".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج بعث برقية تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بهجوم "كروكوس" الإرهابي، معربا عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وذويهم.







كما أكد إدانة بكين الشديدة للهجوم ودعمها جهود السلطات الروسية للحفاظ على الأمن القومي.