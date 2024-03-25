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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق دور الثمانية بالنسخة الثانية من الدورة الرمضانية «منتدى العاملين بالأزهر»

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية للعاملين بمشيخة الأزهر

انطلقت مباريات الدور الثمانية من النسخة الثانية من الدورة الرمضانية"منتدى العاملين بالأزهر" تحت رعاية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الأستاذ ربيع ذكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، رئيس اللجنة الرياضية للقطاعات الرئيسة بالأزهر، والمشرف العام على الدورة، ومتابعة الأستاذ خالد إبراهيم، مدير إدارة رعاية العاملين.

بدأت مباريات الدور الثمانية بمواجهة فريق المركز الإعلامي والموارد البشرية وانتهت بفوز المركز الإعلامي بنتيجة ٣-١، في حين فاز فريق الأمانة العامة والحسابات الخاصة بنتيجة ١٠- صفر، وفاز فريق مطابع الأزهر على فريق مرصد الأزهر بنتيجة ١ - صفر، بينما فاز فريق مدينة البعوث الإسلامية على فريق الأمن بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين ١-١.

وصرح الأستاذ ربيع ذكي أن هذه البطولة شهدت أجواء طيبة بين جميع الفرق واتسمت بالروح الرياضية، وهذا كان الهدف الأسمى من هذه البطولة، مضيفا أن جوائز البطولة قيمة وستكون للفرق الثلاث الأول.

من جانبه أوضح الأستاذ خالد إبراهيم، أن دور الأربعة سيبدأ يوم الثلاثاء بمواجهتين، المواجهة الأولى بين فريق المركز الإعلامي والمطابع، والمواجهة الثانية بين فريق الأمانة العامة وفريق مدينة البعوث الإسلامية، على أن يكون النهائي يوم الخميس.

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