أول تعليق من إمام عاشور بعد الإصابة مع منتخب مصر.. ماذا قال؟

شارك شارك اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .



وعلق إمام عاشور قائلًا: الحمدلله ".



وأجرى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبارالأطباء المتخصصين، عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التيتستضيفها مصر حاليًّا أمام نيوزيلندا.





وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو للاعبي الفريق يدعمون امام عاشور بعد تعرّضه لإصابة بالكتف،وخوضه جراحة عاجلة.

وتمنى لاعبو الأهلي الشفاء العاجل لنجم الفريق أمام عاشور بكلمات ورسائل تشجيعية مؤثرة.