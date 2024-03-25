اليوم.. محافظ القليوبية يكرم 450 فائزا في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بطوخ

يكرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم الإثنين الفائزين في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بطوخ بمشاركة 3 آلاف متسابق في إحتفالية كبرى تقام في ساحة الوحدة المحلية بقرية ترسا تحت رعاية النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ونائب دائرة طوخ وقها .



وأعلنت اللجنه المنظمة رسميا أسماء الفائزين وعددهم 450 فائزا في المسابقة الكبرى التي أعلنها عنها النائب احمد بدوى خلال شهر شعبان الماضى وتنافس فيها نحو 3 الاف متسابق من حفظة القران الكريم بجميع قرى طوخ وقها .



كانت اللجنة المنظمة أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة من بينهم 61 من حفظة القران الكريم كاملا بعد اجراء كافة الاختبارات على جميع المستويات من المقرر إجراء تكريم خاص لذوى الهمم من حفظة القران الكريم وأيضا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الإلقاء .



وقال النائب أحمد بدوي في بيان له إن المسابقة هذا العام يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وتعد الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة لافتا إلى انه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات التي تمت على 4 مستويات هي: القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم، تمهيداً لإجراء التصفيات النهائية.



وأشار بدوى إلى أن مسابقة 2024 تختلف شكلا ومضمونا عن النسخ السابقة، حيث تم عمل مسابقة من داخل المسابقة للأصوات الحسنة وإلقاء الضوء على ذوي الهمم المشاركين وتشجيعهم .