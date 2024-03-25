عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يكرم 450 فائزا في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بطوخ

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

يكرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم الإثنين الفائزين في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بطوخ بمشاركة 3 آلاف متسابق في إحتفالية كبرى تقام في ساحة الوحدة المحلية بقرية ترسا تحت رعاية النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ونائب دائرة طوخ وقها .


وأعلنت اللجنه المنظمة رسميا أسماء الفائزين وعددهم 450 فائزا في المسابقة الكبرى التي أعلنها عنها النائب احمد بدوى خلال شهر شعبان الماضى وتنافس فيها نحو 3 الاف متسابق من حفظة القران الكريم بجميع قرى طوخ وقها .


كانت اللجنة المنظمة أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة من بينهم 61  من حفظة القران الكريم كاملا بعد اجراء كافة الاختبارات على جميع المستويات من المقرر إجراء تكريم خاص لذوى الهمم من حفظة القران الكريم وأيضا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الإلقاء .


وقال النائب أحمد بدوي في بيان له إن المسابقة هذا العام يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وتعد الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة لافتا إلى انه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات التي تمت على 4 مستويات هي: القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم، تمهيداً لإجراء التصفيات النهائية.


وأشار بدوى إلى أن مسابقة 2024 تختلف شكلا ومضمونا عن النسخ السابقة، حيث تم عمل مسابقة من داخل المسابقة للأصوات الحسنة وإلقاء الضوء على ذوي الهمم المشاركين وتشجيعهم .

القليوبية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات حفظة القرآن الكريم رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

اختلس 3 ملايين جنيه .. إحالة العضو المنتدب لشركة عالمية للمحاكمة (خاص)

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها: إقامة معرض للابتكارات وآليات لتحفيز تسجيل براءات الاختراع

محافظ القليوبية يتفقد مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

محافظ القليوبية يقود حملة موسعة لإزالة التعديات بالقناطر الخيرية

في نهار رمضان.. عاطل يسرق أموال التبرعات وصنابير المياه من مسجد بالقليوبية

40 سنة.. أم أحمد تروي تفاصيل حكايتها مع حلويات رمضان بالقليوبية.. شاهد

مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

انتشار سيارات سحب مياه الأمطار بشوارع القليوبية.. صور

حملات تموينية على المخابز لضبط المخالفات بالقليوبية

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أجبر العاملين والجرحى بمستشفى الأمل بخانيونس على إخلائه

بعد انخفاض الأسعار.. التجار ملزمون بوضع 10 بيانات على السلع بأمر القانون

أيلون ماسك يحاول استعادة البصر للمكفوفين بطريقة مبتكرة.. اعرف الحكاية

مدرب مصر السابق يكشف عن سبب مغادرة حجازي معسكر المنتخب

قرار نهائي من النقض ضد البلوجر مودة الأدهم

حبيبة الشماع.. تحديد موعد أولى جلسات محاكمة سائق أوبر الشروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي| تكلفة فستان مي عمر في عقد قران ريم سامي

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة الاقتصادية بدون زبادي وبيض

بسبب تحريف آياته.. القصة الكاملة وراء إنشاء إذاعة القرآن الكريم

فيديو

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ