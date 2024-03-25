بالتفاصيل الكاملة .. الدواء توضح الخطة العلاجية لـ السُّل الرئوي ​النشط

قالت هيئة الدواء المصرية إن علاج الدرن يستلزم الاستمرار في تناول دوائه لمدة ٦-٩ أشهر حتى عند الشعور بتحسن الأعراض تدريجيًا بعد أسابيع من بدء العلاج.​



الدواء توضح الخطة العلاجية للسُّل الرئوي ​النشط.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية إن العلاج يشمل تناول عدد من المضادات الحيوية المحددة تحت إشراف الطبيب موضحة إنه قد يحتاج المريض لعلاجات إضافية في حالة حدوث مضاعفات من المرض .



وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه يمكن للمريض إنهاء العزل بعد انتهاء الفترة الأولى للعلاج، وهي أول شهرين، والتأكد من سلبية البصاق لافتة إلي أنه من الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية لمنع انتشار العدوى إلى المحيطين به



ونصحت هيئة الدواء المصرية ، بعدم التوقف عن تناول الدواء قبل إكمال الخطة العلاجية مشيرة إلي أنه يتم علاج حالات السل المقاومة لمضادات الميكروبات من خلال أنظمة أخرى محددة، وخطة علاجية أطول ما بين ٢٤-٩ شهرًا حسب نوع / سلالة البكتيريا المسببة للعدوى .

