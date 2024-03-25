عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الدقهلية توزع كراتين المود الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا خلال رمضان

اورمان الدقهلية
اورمان الدقهلية

واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية وجمعية الاورمان جهودهما فى توزيع الكراتين على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى محافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.  

وجاء ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً.  

واكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، انه تم توزيع عدد 500كرتونة مواد غذائية على الاهالى بقرى ميت فضاله والغراقه وشنشا وميت العامل بمركز أجا.  

مشيدأ بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .  

و قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .  واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية .

كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

IMG-20240325-WA0015
IMG-20240325-WA0015
IMG-20240325-WA0014
IMG-20240325-WA0014
IMG-20240325-WA0013
IMG-20240325-WA0013
IMG-20240325-WA0012
IMG-20240325-WA0012
الأسر الأكثر احتياجا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمحافظة الدقهلية تحقيق التكافل الاجتماعي تحقيق التنمية المستدامة كرتونة مواد غذائية مؤسسات المجتمع المدني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

اختلس 3 ملايين جنيه .. إحالة العضو المنتدب لشركة عالمية للمحاكمة (خاص)

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. مصرع مهندس وسائق فى حادث انقلاب ملاكى بطريق المنزلة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أجبر العاملين والجرحى بمستشفى الأمل بخانيونس على إخلائه

بعد انخفاض الأسعار.. التجار ملزمون بوضع 10 بيانات على السلع بأمر القانون

أيلون ماسك يحاول استعادة البصر للمكفوفين بطريقة مبتكرة.. اعرف الحكاية

مدرب مصر السابق يكشف عن سبب مغادرة حجازي معسكر المنتخب

قرار نهائي من النقض ضد البلوجر مودة الأدهم

حبيبة الشماع.. تحديد موعد أولى جلسات محاكمة سائق أوبر الشروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي| تكلفة فستان مي عمر في عقد قران ريم سامي

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة الاقتصادية بدون زبادي وبيض

بسبب تحريف آياته.. القصة الكاملة وراء إنشاء إذاعة القرآن الكريم

فيديو

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ