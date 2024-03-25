مصر من ضمنها.. الأردن يعلن تنفيذ 8 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 6 دول

نفذ الجيش الأردني، اليوم الاثنين، 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، شاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للإمارات، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لألمانيا، وطائرة تابعة لسنغافورة، وطائرة بريطانية والتي تعدّ أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي يقوم بها الأردن من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.