تونس تعلن انتشال 5 جثامين مهاجرين قبالة سواحلها

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، انتشال جثث 5 مهاجرين قبالة سواحل البلاد.

وتمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس الوطني بالوسط من إحباط 16 عملية هجرة غير شرعية ونجدة وإنقاذ 663 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وانتشال 5 جثث آدمية تمت إحالتهما على أنظار مصالح الصحة العمومية.

وتمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس في عمل مشترك مع أفواج الطلائع، من التدخل السريع وحفظ النظام المركزي من ضبط 12 شخصًا من منظمين ووسطاء بالإضافة إلى احتجاز مركبين و15 محركًا بحريًا وكمية من المحروقات.

ولفت الحرس الوطني في بيانه إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.