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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يبذل جهودا غير مسبوقة محليا ودوليا

الدكتور السعيد غنيم،
الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي يبذل جهود غير عادية على مدار الفترة الأخيرة، ولم يتوقف دوره محليا فقط، بل التحالف له دور عظيم فى تقديم المساعدات الإنسانية للاشقاء فى قطاع غزة، ومن ثم فدوره أصبح على مستوى الدول.

وتابع غنيم:" التحالف يقوم بدور عظيم داخليا وخارجيا، وجسد روح التكافل والتضامن من خلال مبادراته الإنسانية داخل مصر وخارجها بالقوافل المقدمة من آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأصبح مثال يحتذي به ونموذج فريد للعمل الأهلي وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون.

وأشار السعيد غنيم ، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كثف من جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال مؤسساته والأمانات التابعة له المُنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية، وهو ما يبرز أهمية دوره الأصيل في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير حياتهم المعيشية، وتضافر الجهود مع الدولة لدعم غير القادرين والفئات البسيطة

أكد غنيم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بدور غير مسبوق ومن ثم فهو يعتبر ذراع تنموي لدعم جهود الدولة المصرية،  خاصة وأن التحالف يُعد آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى، إضافة لدوره الكبير فى تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

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