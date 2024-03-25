استعدادا لكرواتيا..المنتخب يتدرب على ركلات الترجيح

قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تخصيص جزء من مران اليوم الاثنين لتدريب ركلات الترجيح، وذلك في استعداد لمواجهة كرواتيا غدًا الثلاثاء في نهائي كأس عاصمة مصر، المقامة على ستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا القرار استعدادًا لأي تطور في المباراة قد يؤدي إلى الحسم عبر ركلات الترجيح، في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

وقد قاد سعفان الصغير، مدرب حراس المنتخب المصري، تدريبات ركلات الترجيح للحراس الأربعة: محمد أبو جبل، المهدي سليمان، محمد عواد، ومصطفى شوبير.

وقد درسوا ركلات الترجيح التي سددها لاعبو كرواتيا في مباراتهم مع تونس في نصف النهائي، والتي انتهت بفوز كرواتيا بعد الانتهاء من الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.