رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مفتي الجمهورية بقرب حلول عيد الفطر

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارته اليوم الاثنين، لمقر دار الإفتاء على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية.

وخلال الزيارة قال رئيس الإنجيلية: "نعتز بعلاقة المحبة الصادقة من القلب مع مفتي الديار المصرية".

وأضاف: "دار الإفتاء تلعب دورًا رئيسيًّا في تأصيل الوسطية والاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال مكانتها ومهمتها التنويرية للمصريين، ونثق في قدرة الإرادة السياسية لتجاوز التحديات الاقتصادية إلى أرض الخير".

من جانبه أعرب الدكتور شوقي علام عن اعتزازه الكبير بتهنئة الدكتور القس أندريه زكي بعيد الفطر، مشيرًا إلى قوة وصلابة العلاقة.

وقال: "تربطنا علاقة محبة عميقة ونعتز كثيرًا بزيارة الطائفة الإنجيلية، وتهنئة المصريين في الأعياد تعبر عن الترابط والتكامل بيننا، وهو ما يعكس محبة حقيقية قادرة على تجاوز أي تحديات تواجهنا".