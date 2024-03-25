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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار تكثيف المرور على مواقف السيارات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار تكثيف المرور على مواقف سيارات الأجرة على مدار اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف منعا لاستغلال الركاب.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور كفر الشيخ، للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين.

 

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة من خلال الاتصال على الخط الساخن 114 والذي يعمل على مدار 24 ساعة، والصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ علي موقع التواصل الاجتماعي « الفيس بوك».

 

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، يواصل أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، جولاته التفقدية على موقف السيارات العمومي بمدينة بيلا، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لأسعار المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود، بالتزامن مع مرور رؤساء الوحدات القروية علي مواقف السيارات بالقرى ومحطات الوقود.

 

وتهدف جولات رئيس مدينة بيلا، إلى التأكد من عدم استغلال السائقين لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار المواصلات على المواطنين، والتزامهم بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها من قبل المحافظة.

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