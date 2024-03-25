أول خسوف للقمر في 2024 .. لماذ لم يشاهد داخل مصر

أول خسوف للقمر لعام 2024، أستقبل العالم اليوم أكثر الظواهر الفلكية تأثيرا والتي يحرص على متابعتها عدد كبير من الناس سواء كانوا من محبي الظواهر الفلكية أو ومن غير محبيه، الا وهو خسوف شبه ظلي للقمر، حيث يصبح القمر أغمق قليلا فقط ولا يظلم تماما أو يميل لونه إلى الاحمرار كالخسوف الكلي.

أول خسوف للقمر لعام 2024 .. خسوف شبه ظلي للقمر

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق،، أن أول خسوف للقمر لعام 2024 يحدث اليوم، وأن توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان وهذا الخسوف لايمكن رؤيته.

أول خسوف للقمر لعام 2024

وأشار تادرس إلي أن خسوف شبه ظل الأرض يغطي 6. 95% تقريبا من قرص القمر ولايمكن رؤيته بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (جزء كبيرمن قارة أوروبا - شمال / شرق قارة أسيا - جزء كبير من أستراليا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - جزء كبير من قارة أفريقيا - المحيط الأطلسي - المحيط الهادى - القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

الدكتور أشرف تادرس

وأوضح استاذ الفلك، أن خسوف القمر اليوم لايمكن رؤيته في مصر، وأن جميع مراحل الخسوف سوف تستغرق منذ بدايتها وحتى نهايتها مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا.

وفي مايلي بيان شامل عن مراحل الكسوف للمناطق التي يرى فيها بتوقيت القاهرة:

بداية الخسوف الشبه ظلي 6:53:11

ذروة الخسوف الشبه ظلي 09:13:59

نهاية الخسوف الشبه ظلي 11:32:18

وتقع ظاهرة خسوف القمر عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن تابعها، أي بعبارة أخرى، ما نشاهده خلال الخسوف هو ظل الأرض على سطح القمر.

لماذا لا نشاهد خسوف القمر اليوم

وعن سبب أن هناك بعض الأماكن ترى كسوف الشمس أو خسوف القمر، والبعض الآخر لا يراهما؛ أرجع الدكتور أشرف تادرس، ذلك؛ إلى أن حجم القمر صغير بالنسبة إلى الأرض، وبالتالي فإن ظله يغطى بقعة محددة فقط من سطح الأرض نهارا، ولأن حجم الأرض كبير بالنسبة للقمر؛ فإن ظلها يغطي القمر كله، ولذلك فإن كل البلدان الواقعة في نصف الكرة الليلي يرون خسوف القمر .

وعن سبب أن هناك بعض الأماكن ترى كسوف الشمس أو خسوف القمر، والبعض الآخر لا تراهما؛ علل الدكتور أشرف تادرس، ذلك؛ لأن حجم القمر صغير بالنسبة إلى الأرض، وبالتالي فإن ظله يغطى بقعة محددة فقط من سطح الأرض نهارا، ولأن حجم الأرض كبير بالنسبة للقمر؛ فإن ظلها يغطي القمر كله، ولذلك فإن كل البلدان الواقعة في نصف الكرة الليلي يرون خسوف القمر.

وأكد استاذ الفلك، أن ظاهرة خسوف القمر ليس لها تأثيرات سلبية على المواطنين أو الحياة على الأرض، ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي، و أنه دائما ما يروج البعض أحاديث عن تأثير الخسوف على الإنسان، ولكن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد اى دليل علمي عليه.