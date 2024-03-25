قرار عاجل من مدرب الزمالك قبل مواجهة فيوتشر بالكونفدرالية الأفريقية

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار جديد لمدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جوزيه جوميز بتعديل موعد مران الزمالك، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: جوزيه جوميز يعدل موعد مران الزمالك إلى التاسعة مساءا بدلًا من الثالثة والنصف عصرا.

وأوقعت قرعة المباريات الخاصة بدور الثمانية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مواجهة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وتجري مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية بين الزمالك ومودرن فيوتشر يوم 31 مارس، وتقام مباراة الإياب بينهما في 7 أبريل، وستكون المباراتان في الساعة العاشرة مساءً باستاد القاهرة.

ويلتقي الفائز في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر مع الفائز في مباراة الملعب المالي ودريمز الغاني في نصف نهائي البطولة، وسيكون اللقاء الأول في القاهرة سواء كان الفريق الفائز الزمالك أو مودرن فيوتشر، بينما ستكون المباراة الثانية خارج القاهرة.