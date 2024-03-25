بالفيديو.. مسئول بالبنك الأوروبي يثمن زيارة وزيرة التعاون الدولي لـ "لوكسمبورج"| خاص

ثمن جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للمقر الرئيسي للبنك في لوكسمبورج ولقائها بـ "نادية كالفينيو"، الرئيس الجديد له.

وأضاف "كلاري"، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن "المشاط" و"كالفينيو" أجريا مناقشة مثمرة بشأن التعاون الحالي مع مصر، وحول المستقبل والطريقة التي يمكن للبنك الأوروبي أن يدعم بها طموح المناخ، والتحول الأخضر للبلاد، بشكل أفضل، إضافة إلي نوعية الاستثمارات التي تجعل هذا البلد أفضل وأكثر استدامة في المستقبل.

كما أكد مسئول البنك الأوروبي، على أن إطلاق المركز الإقليمي للبنك في القاهرة يسهل عمليات التمويل الخاصة به، ولزيادة قربه إلى المشروعات المشاركين في تمويلها، بالإضافة إلي تقليل "وقت دخول السوق" الذي يستهدفون الوصول إليه.