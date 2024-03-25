بالمستندات.. ننشر نص شهادة ممثل شركة أوبر في خطف حبيبة الشماع (انفراد)

حصل موقع صدى البلد علي نص شهادة ممثل شركة أوبر في قضية حبيبة الشماع حيث استمعت النيابة إلي أقواله.

بسؤال الممثل القانوني لشركة " أوبر تكنولوجيز إيجبت " عثمان إبراهيم عثمان موافي شهد بأن المتهم عميل للشركة (سائق) وقد تلقت الشركة العديد من الشكاوى ضده وتم غلق حسابه على تطبيق الشركة أكثر من مرة نتاج ذلك، وقدم سجلا للشكاوى المقيدة ضده عبر تطبيق وهي شكاوى عدة تتم في مجملها عن سوء سلوكه وحدة أسلوبه مع رواد التطبيق، كما تبين وجود شكوى مسجلة من إحدى العميلات تشير إلى إتيانه أفعال تنطوي على التحرش بها جسدياً حال استقلالها السيارة برفقته أوبر.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

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