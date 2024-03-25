مسئول البنك الأوروبي يوضح أهمية التمويلات التنموية.. ويكشف طريقة دعم القطاع الخاص| فيديو

قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي، إن البنك هو الذراع المالي للاتحاد الأوروبي ولديه خبرة طويلة في كيفية تحويل البلدان من خلال الاستثمار، والاستثمار طويل الأجل.

وأكد " كلاري" خلال حواره لـ "صدى البلد" أن بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قروضا يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة الناس، و بالطريقة التي يتم بها تقليل الأثر الكربوني و إدارته، و تغيير الحياة اليومية عن طريق الاستثمار التحويلي، موضحا أن هذا الأمر يظهر جليا خلال طريقتهم في تمويل مترو القاهرة، و خطة معالجة مياه الصرف الصحي، و الشركات الصغيرة التي تتلقى التمويل وتقوم بتركيب محطة للطاقة الشمسية على الأسطح.

و أشار مسئول البنك الأوروبي، إلى أن البنك يقوم بالمزاحمة الاقتصادية و التي تعني أن يكون القطاع الخاص جزءًا من التمويل، لأنها يمثل جزءًا مهمًا من تعبئة الموارد التي يتم تنفيذها، فضلا عن ماركة القطاع في عملية شراء الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها البنك، مضيفا أن كل يورو يتم استثماره في مصر يتم تحويله والاستفادة منه للتأثير على التوظيف في القطاع الخاص والمبادرات التي لها تأثير على حياة الناس.