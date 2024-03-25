السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2024

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ببني سويف، اجتماعا لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، بحضور محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومسؤولى إدارات التخطيط بالوحدات المحلية والطرق والنقل والكهرباء والتعاقدات الحكومية.

خلال الاجتماع تمت مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التي تعترض سرعة الانتهاء من بعض المشروعات ، حيث تم استعراض الموقف المالي و التنفيذي لبنود وأنشطة الخطة والتي تتضمن برامج وأنشطة الرصف والكهرباء والكباري وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأكد السكرتير العام، توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة للمشروعات، لسرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، للاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع الالتزام بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، وفق المواصفات الفنية للمشروعات، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على النجاح الذي حققته المحافظة بعد تكريمها من المحافظات المتميزة ضمن مبادرة "حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية" لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.