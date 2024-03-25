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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماعه.. مجلس جامعة المنصورة يوافق على تفعيل النادي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته اليوم 26 فبراير 2024 م رقم ( 609) برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف  خاطر رئيس جامعة المنصورة لمناقشة الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي. 

وفى مستهل الجلسة قدم خاطر التهنئة لمنتسبي الجامعة والشعب المصري والأمة الاسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

ووافق المجلس خلال الجلسة على البدء في إجراءات تفعيل نادي جامعة المنصورة الرياضي المشهر من وزارة الشباب والرياضية برقم ٥٦٥ لسنة ٢٠١٩ والإعلان عن فتح باب العضوية بالنادي ليكون أول ناد رياضي بالجامعات المصرية. 

وتمت موافقة المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات وهى: ( 9 أستاذ – 13 أستاذ مساعد – 24 مدرس).

ووافق المجلس على عقد العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم:
عقد بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة مدينة السادات لتدريب طلاب كليتى الطب والتمريض - جامعة مدينة السادات بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة في كلية الطب (قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية) وجامعة زارلاند بألمانيا، بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة بالجامعة وكلية الهندسة جامعة نيويورك فرع أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، عقد بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة وشركة أرك سبيس للدراسات الهندسية والأكاديمية، 
وتمت الموافقة على إعفاء طالب مسجل لدرجة دكتور في كلية الآداب بقسم الاجتماع من مقابل تحسين الخدمة التعليمية، نظراً لظروفه المرضية.

الهندسة المعمارية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة بروتوكولات التعاون جامعة مدينة السادات رئيس جامعة المنصورة

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