استمرار أعمال رفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية على نيل المنصورة.. صور

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، الحسين البغدادي مدير عام المتابعة ورئيس لجنة الاشراف علي تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش لمتابعة الأعمال الجارية لرفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية على النيل بطول 2 كيلو متر تقريباً.

وأكد "مختار" أننا نعمل جميعاً هنا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين والمتقاعسين ليس لهم مكان بيننا.

وأوضح مدير عام المتابعة ورئيس لجنة الاشراف على المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التجليد لأعمدة الكورنيش الخرسانية بالجرانيت وتجليد السمل الأساسي للمشروع، وجار تنفيذ أعمال تركيب البرامق وتوصيلات الكهرباء.

ووجه "مختار"لضرورة زيادة العمالة بالمشروع لدفع معدلات الانجاز والانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة ووفقا للشروط الفنية المطلوبة.

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