أحمد عمر هاشم يكشف فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أن التسامح والعفو والصفح أساس المجتمعات المؤمنة والإسلامية، مضيفا أن محمد رسول الله كان يعفو ويسامح.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، مقدم برنامج «يوميات الرسول»، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن لا هجرة بعد الفتح، والصلاة بألف صلاة في مسجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.



تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، عن فضل ليلة القدر، موضحًا علامات ليلة القدر وسبب إخفاء موعدها.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، أن قول الله تعالى: «إنا أنزلناه» أي القرآن، لأن القرآن الكريم أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على النبي، واختصت ليلة القدر بهذا الحدث التاريخي العظيم في أمتنا.

