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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أتوبيسات بالمجان ..النقل توفر حافلات لمشاهدة كأس العاصمة

إستاد العاصمة الإدارية
إستاد العاصمة الإدارية

في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصروتونس ونيوزيلاندا  وكرواتيا وذلك بإستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

 قررت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي توفير اتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة غدا الثلاثاء وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراه النهائية بين مصر وكرواتيا.

وقد تقرر ان يكون قيام تلك الاوتوبيسات في تمام الساعة الخامسة عصراً من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض ، العباسية ، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول " ، مدينة نصر ، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، ، المعادي " أمام المركز الاوليمبي " ، الجيزة ، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق امام نادى الشرقية ).

  كما تقوم وزارة النقل بتوفير أتوبيسات العاصمة (شركة أكتا) مجانا لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة الفنون والثقافة وحتي إستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في إطار افتتاح استاد مدينة مصر الدولية للإلعاب الاولمبية.

كما قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة  القومية للانفاق مد ساعات عمل القطار الكهربائى الخفيف LRT غدا الثلاثاء 26 مارس فقط حتى الساعه الثانية  والنصف من صباح اليوم التالى.  

يذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.

كأس عاصمة مصر بطولة كأس عاصمة مصر استاد العاصمة الادارية الأحداث الرياضية الهيئة القومية للانفاق الشباب والرياضة

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