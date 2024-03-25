عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان بعد رفع رسوم تذاكر العيادت الخارجية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان  فى شأن التداعيات السلبية لقرار رفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالإضافة إلى صرف دواء علاجي واحد للمريض.

وأكد النائب فى طلب الإحاطة  أن هذا القرار لم يراعى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يعانى منها الغالبية العظمى من الشعب المصري ومرتادى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

وأضاف "جبريل" أن الأمر يمثل عبئ إضافي على المواطن المصري والذى مازال يكتوى بارتفاع أسعار السلع والخدمات لتزيد قرارات وزير الصحة من أوجاعه والآمه.
وأشار النائب أن الأمر يستدعي إعادة النظر فورا دون أبطاء فى هذا القرار وبذل كل ما يلزم من البحث عن مصادر تمويل آخرى لوزارة الصحة بعيدا عن جيوب المواطنين الذين كفل لهم الدستور حقوق الرعاية الصحية.

وطالب النائب بسرعة تحول الطلب للمناقشة فى لجنة الشئون الصحية.

تذاكر العيادات الخارجية رسوم تذاكر العيادات الخارجية رفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية الصحة وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

ترشيحاتنا

فينيسيوس يبكي بسبب العنصرية: لا أريد سوى لعب كرة القدم

ما هي علامات إجابة الدعاء وصورها؟ وزير الأوقاف يكشف عنها

السكر بـ27 واللحوم البلدي بـ300 جنيه.. أسعار السلع في منافذ الزراعة بالدقي

بسبب محمد صلاح .. لوفرين يسخر من نجم نيجيريا السابق

خاص.. ممثل أوبر بقضية حبيبة الشماع: الحساب بتاعه مقفول بسبب التقييم المنخفض

بيان عاجل من السعودية بشأن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

فيديو

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ