تفاصيل ندوة الفنانة سميرة عبد العزيز بجامعة الفيوم

استقبل ا.د ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم الفنانة سميرة عبد العزيز، والصحفي كريم هاشم للحديث عن دور الأم في الدراما المصرية، بحضور ا.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي هامش الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول صورة الأم في الدراما المصرية وتكريم الأم المثالية بحضور عدد من عمداء الكليات والعاملين والطلاب وذلك اليوم الإثنين 25/3/2024 بالمكتبة المركزية.

‎أكد ا.د عاصم العيسوي علي أهمية الفن ودورة في الارتقاء بالنفس الإنسانية ومناقشة قضايا المجتمع ، وأشار إلى أن جامعة الفيوم تحرص دائما علي الاحتفاء بالقيم الفنية الكبيرة التي كان لها دور كبير في تاريخ الفن المصري وعلي رأسها الفنانه سميرة عبد العزيز.



‎واشاد سيادته بدور الأم المصريه في بناء الأسرة واستقرارها ومساهمتها في النهوض بالمجتمع من خلال تربية الأبناء وإكسابهم القيم الإنسانية النبيلة بالإضافة لشغلها العديد من الوظائف المختلفة.

‎وفي حوار إداره الصحفي كريم هاشم، تحدثت الفنانه سميرة عبد العزيز عن مسيرتها الفنية والتي انطلقت من قصر ثقافة التحرير بالإسكندرية ومسرح الجامعة الذي أكدت سيادتها علي دوره في تخريج العديد من الفنانين والمبدعين ، وشددت سيادتها علي أهمية الثقافة بالنسبة للفنان حيث تسهم في الارتقاء بالمستوى الفكري والفني ومناقشة القضايا بطريقة منضبطة.



‎وأشارت إلي أهمية ربط الفن بالقضايا المجتمعية وأن يعكس مشكلات المجتمع وقضاياه ، وأن يكون الفن ذو قيمة .

‎وحول دور الأم المصرية أوضحت أن الأم المصرية لها دور كبير داخل الأسرة وخارجها ووجهت الفتيات بضرورة التحلي بالقيم والمبادئ السليمة والابتعاد عن الأفكار الهدامة التي تضرب المجتمع في الوقت الراهن ، وعبرت الفنانه عن سعادتها بتكريمها داخل الجامعة .



‎وقدمت السيدة عظيمة خيرالله الشكر لإدارة الجامعة علي تكريمها وتقديم الدعم لها لاستكمال مسيرتها في تعليم ابنائها ، كما عبرت ابنتيها فرحه سيد عبد المنعم وفاطمة سيد عبد المنعم الطالبتين بكلية الألسن عن شكرهما لرئيس الجامعة علي تكريم والدتهما وقدمن الشكر للوالدة علي ما تبذله من جهود كبيرة في مسيرتهما التعليميه رغم المعاناه التي تعتمد علي القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.



‎وفي نهاية الندوة كرم ا .د ياسر مجدي حتاته الفنانة سميره والناقد كريم هاشم والسيدة عظيمة خيرالله واهدائهم درع الجامعة.