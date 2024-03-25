الكبير أوي 8 الحلقة الـ15.. جوني يربك حساب الكبير بمقلب الكاميرا الخفية

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكبير أوي( أحمد مكي) الكثير من المواقف الكوميدية التى تجمع الكبير بباقى أفراد أسرته.



وبدأت الحلقة الخامسة عشر باستكمال حفلة الهالوين وظهور العفريته شيماء سيف وقامت شيماء باقتراح عمل Date Show مع الكبير وهجرس ونفادي.



وأعلنت شيماء سيف بعد اختبار الثلاثي فى الـ Date Show بفوز الكبير وأنها تريد أن الزواج منه ليكتشف فى النهاية أنه مقلب قام بتدبيره شقيقه جوني.









أحداث الكبير أوي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8



أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it