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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة تقترب من المليار دولار.. مصر والجزائر تعززان علاقاتهما التجارية

مصر والجزائر
مصر والجزائر

عززت مصر والجزائر علاقاتهما التجارية ليقترب حجم المبادلات بينهما إلى عتبة المليار دولار للمرة الأولى.

وأظهر أحدث تقرير أعده المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالجزائر، برئاسة الوزير مفوض الدكتور ياسر قرني - وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن حجم المبادلات التجارية بين مصر والجزائر خلال عام 2023، وفقا للإحصاءات التي أصدرتها مؤخراً الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زاد بنسبة 7% خلال عام 2023، ليصل لما قيمته 863 مليون دولار أي زيادة بنحو 58 مليون دولار، بعد أن كان حجم التجارة بينهما فقط 805 ملايين دولار خلال العام السابق 2022.


وأفاد التقرير باستمرار الصادرات المصرية للجزائر في تحقيق معدلات زيادة للعام الثالث على التوالي لتصل قيمتها لأول مرة في عام 2023 لنحو 851 مليون دولار(السعر FOB تسليم ميناء الشحن في مصر) ، محققة بذلك زيادة بمبلغ 150 مليون دولار، لتسجل نسبة زيادة وصلت إلى  + 21.5 % ، بعد أن كانت  701  مليون دولار في عام 2022.

وتمثلت أغلب الصادرات المصرية للجزائر في المنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية وبما يتماشى مع الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية منذ عدة سنوات في ضبط فاتورة الواردات، والحد من استيراد المنتجات تامة الصنع، والعمل على تنمية وتطوير القطاع الصناعي لديها في كافة القطاعات لتحفيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأبرز التقرير أن جهود مكتب التمثيل التجاري المصري في الجزائر قد ساهمت بشكل فعال في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، لا سيما وأن المكتب قد قام بتوفير نحو 70 فرصة تصديرية إلى الشركات المصرية المختلفة بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار، متضمنة رغبة الشركات الجزائرية في استيراد عدد من المنتجات من مصر أهمها المواد الغذائية، و الكيماويات.

كما شملت جهود مكتب التمثيل التجاري تعميم 70 مناقصة على الشركات المصرية المعنية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون دولار، لتورد إلى جهات وشركات جزائرية حكومية العديد من المنتجات ومنها: أسلاك من الصلب، منتجات الألبان، آلات صناعية، معدات للسكك الحديدية، زيوت للتشحيم، مضخات للمياه، سخانات بالغاز، منظفات ومواد كيماوية، مواد التعبئة والتغليف.

وأشار التقرير إلى أن مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر بالجزائر قام بالترويج لنحو 100 شركة مصرية مصدرة لدى الشركات الجزائرية المستوردة في مختلف القطاعات، والرد على استفسارات أكثر من 220 شركة مصرية مصدرة، وموافاتها بكل البيانات المطلوبة من قوائم شركات جزائرية مستوردة ونظم الاستيراد في الجزائر، وشركات الشحن وغيرها من المعلومات.

ونظم مكتب التمثيل التجاري منتديات اقتصادية تجمع شركات مصرية ونظيرتها الجزائرية والتي أسفرت عن طرح العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة، ومن هذه المنتديات؛ الندوة الاقتصادية التي تم تنظيمها على هامش زيارة البعثة الترويجية للشركات المصرية في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف التي زارت الجزائر في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2023، كأول بعثة تجارية مصرية تزور الجزائر وضمت 25 شركة مصرية.

كما نسق مكتب التمثيل التجاري بالجزائر مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تنظيم منتدى اقتصادي، على هامش زيارة وفد تجاري جزائري للقاهرة في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023، فضلا عن التنسيق مع النادي الاقتصادي الجزائري في تنظيم منتدى اقتصادي في قطاع قطع غيار السيارات، على هامش زيارة وفد تجاري جزائري للقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 15 يونيو 2023.

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