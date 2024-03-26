العتاولة ونسمة الكاريزما.. أبطال مسلسلات رمضان يتقمصون شخصيات مؤدي المهرجانات

في موسم المسلسلات الرمضانية الحالي، يبدو أن نجوم الدراما، قرروا أن يتحدوا مؤديي المهرجانات وينافسوهم على صعيد الشعبية والجماهيرية.

لم يكتفِ بعض النجوم بتقمص شخصياتهم في الأعمال التليفزيونية فحسب، بل قرروا أيضًا تجسيد شخصيات "مطربي المهرجانات".

يعتبر نمط الموسيقى المعروف بالمهرجانات من الأنماط الغنائية المثيرة للجدل، والتي يتم اتهامها بالانحدار الفني وإفساد الذوق العام.

وعلى الرغم من ذلك، يراهن نجوم الدراما في هذا الموسم على شعبية أغاني المهرجانات لجذب جمهور أكبر إلى أعمالهم في ظل المنافسة الشديدة التي تسود في شهر رمضان المبارك.

تتنوع الأغاني التي يقدمها الممثلون بين تترات المقدمة والنهاية لأعمالهم، وأغاني متضمنة داخل الحلقات أنفسها.

ما هي الأعمال التي لجأ أبطالها إلى أغاني المهرجانات.. في الفيديو التالي: