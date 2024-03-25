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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل قلع الحجر الحلقة15.. سوسن بدر تتحدى محمد رياض وابنها يعيد حجة البيت

محمد رياض
محمد رياض

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 15 تطور جديد فى الأحداث حيث تقرر روحية “سوسن بدر” العودة إلى منزلها بعد تعرضها للإصابة فى رأسها نتيجة ضرب شقيقها فرماوى “محمد رياض” لها وتكذب زوجها إمام الشرطة بعد أن اتهم فرماوى بضربها. 

ويتعرض فرماوى إلى أزمة مع زوجته تحية “منى عبد الغنى” التى تكتشف انه تزوج عليها عرفيا فى فتاة أخرى وبرغم غضبها منه إلا أنها تحاول أن تتجاوز الموقف. 

ويعيد عبد الحى ابن روحية “عمر محمد رياض” حجة البيت إلى والدته بعد ما تعرضت له على يد شقيقها. 

ويتفق فرماوى على شراء سلاح بطريقة غير شرعية من أجل الوقوف أمام عائلة الشواكيش بقيادة مدحت تيخة والذين يرغبون فى الاخذ بثأرهن بعد قتل رجل من عائلتهم كان سيتزوج من ابنة روحية ولكن هذا الأمر لم يكن على هوى فرماوى. 

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

محمد رياض مسلسل قلع الحجر مدحت تيخة منى عبد الغني عبدالعزيز مخيون سوسن بدر

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