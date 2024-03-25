رئيس جامعة العريش: نحرص على خلق بيئة عمل إيجابية تُسهم في تحقيق أهدافنا

أكد رئيس جامعة العريش، الدكتور حسن عبد النعم الدمرداش، حرصه على التواصل مع الجهاز الإداري وتعزيز روح التعاون بما يخلق بيئة عمل إيجابية تُسهم في تحقيق أهداف الجامعة.

جاء ذلك خلال مشاركته، مساء اليوم /الإثنين/، في الإفطار السنوي للجامعة، الذي شهد حضورًا كثيفًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال الدمرداش: "إن شهر رمضان المبارك هو فرصةٌ عظيمةٌ لتعزيز القيم الإيجابية مثل التراحم والتكافل، ونشر روح المحبة والأخوة بين جميع أفراد الجامعة، وإعطاء دفعة قوية للروح الجماعية والتعاون داخل الجامعة".

وأكد رئيس الجامعة على أن التواصل القوي والفعّال بين الإدارة والعاملين يعزز الروح الجماعية ويسهم في تحقيق التطور والتقدم في الجامعة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في الجامعة لتحقيق رسالتها التعليمية والبحثية، ومشيرًا إلى أهمية بناء بيئة عمل مشجعة وتحفيز العاملين على التفوق والابتكار ومواصلة دعم العاملين وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويرهم وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

ويُعد حضور رئيس جامعة العريش في الإفطار السنوي مع العاملين بالجامعة بمثابة رسالة قوية عن أهمية التواصل والتعاون في بناء جوٍ عمل إيجابي وتحقيق النجاح المشترك.