كسور بالضلوع والفقرات.. إصابة مستشار بقضايا الدولة ورئيس بالنيابة الإدارية بحادث مروع

أصيب مستشار بهيئة قضايا الدولة ورئيس نيابة إدارية و11 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بـ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بإصابة 13 شخصا جراء تصادم سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من كوبري سعد اتجاه طريق بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث على الطريق الدائري الإقليمي، مدعومة بسيارات الإسعاف حيث تبين بالانتقال إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة، ورئيس نيابة إدارية بجروح في اليد واشتباه كسر بالضلوع وكسر بالفقرات.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.