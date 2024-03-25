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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة المنصورة: نولي اهتماما بمبادرات دعم الأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

أكد رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالمبادرات التي تدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، لافتًا إلى ضرورة العمل على تنشيط مبادرات دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار قيام الجامعة بدورها المجتمعي في خدمة المجتمع وتعزيز روح التكافل الاجتماعي خاصة في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال حضور رئيس جامعة المنصورة، اليوم /الاثنين/، المرحلة الأخيرة لمبادرة "كراتين الخير" التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة حيث سيتم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المناطق بمحافظة الدقهلية خلال شهر رمضان المبارك. 

وأشاد خاطر بمبادرة "كراتين الخير"، مفتخرًا بشباب الجامعة الواعد من أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب والذين نظموا مبادرة مجتمعية على مستوى متميز ورائع لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

على صعيد متصل، أعلن الدكتور شريف خاطر، موافقة مجلس الجامعة على البدء في إجراءات تفعيل نادي جامعة المنصورة الرياضي المشهر من وزارة الشباب والرياضية برقم 565 لسنة 2019 والإعلان عن فتح باب العضوية بالنادي، ليكون أول ناد رياضي بالجامعات المصرية، كما تمت موافقة المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات وهي (9 أساتذة – 13 أستاذًا مساعدًا – 24 مدرسًا) بالإضافة إلى موافقة المجلس على عقد العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم.

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