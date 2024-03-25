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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إمبراطورية ميم الحلقة 15.. نور النبوي يكتسح والده في الانتخابات

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى الكثير من الأحداث المثيرة وبدأتها مايان السيد بمحاولة انتحارها.

وتعاطت مايان جرعة كبيرة من أحد الأدوية للتخلص من حياتها وأنقذتها صديقتها التى بدورها تواصلت مع نور النبوى وأبلغته وجاء لكي يطمئن عليها.

وشهدت الحلقة أيضا اجراء انتخابات داخل منزل مختار ابو المجد( خالد النبوى) ونافسه على إدارة المنزل نجله مروان والذى اكتسحه فى الانتخابات بإجمالى أصوات 9  مقابل صوت وحيد لوالده.
 



ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكما للبيت هو نفسه. 

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوى مصطفى، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم خالد النبوى نور النبوي

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