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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إنها تعرب عن ترحيبها بـ"صدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك بما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن".
وأكدت "أهمية امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم".

وجددت الخارجية العراقية مطالباتها للمجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان".

وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة مجلس الأمن وزارة الخارجية العراقية مجلس الأمن الدولي

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