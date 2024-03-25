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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث الطريق الحر بالقليوبية

تصادم
تصادم

ينشر موقع صدى البلد أسماء المصابين بحادث تصادم بطريق بنها الحر بمحافظة القليوبية، وهما كلا من احمد شعبان، نجلاء عبدالبديع، حنان محمد، ورؤية خالد عبدالرشيد، وهند شكرى، وايات رمضان، ودعاء مجدى، ومحمود احمد، ومحمد على، وسيد طلعت،جمعيهم مصابين بسحجات وكدمات وكسر بالضلوع، وعبدالرحمن عبدالبديع مستشار بهيئة قضايا الدولة،مصاب بكسر بالضلوع  ومروة كمال رئيس نيابة المنصورة مصابة باشتباه بكسر بالعمود الفقري.
واصيب 12 شخصا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى علي الطريق الحر بعد البوابات اتجاة بنها بنطاق محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.
تلقي مدير أمن القليوبية اخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم علي الطريق الحر بعد محطة وقود مشتهر إتجاه بنها بنطاق المحافظة تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين 12 حالة إصابة تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى.
فيما يقوم رجال المررو بتنحية السيارات المشاركة في الحادث من علي الطريق واعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري علي الطريق. 
واوضحت التحريات الاولية أن السبب في الحادث هو السرعة الزائدة التي تسببت في وقوع حادث التصادم،  فيما يتم التحقيق في الواقعة وسؤال المصابين حول الحادث واعداد تقرير بشأن حالتهم الصحية.

القليوبية بنها طريق بنها طريق بنها الحر مستشفى بنها الجامعي

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