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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. برنامج تدريبي منفرد لنبيل دونجا

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وضع الجهاز لطبي للزمالك  برنامج تدريبي منفرد لنبيل دونجا عبر فيسبوك.

وكتب أحمد حسن  “جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي للزمالك يضع برنامجا تدريبيا منفردا لنبيل دونجا”.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.

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