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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل: الاتحاد الأوروبي يسلم أوكرانيا 500 ألف قذيفة بحلول نهاية مارس

صدى البلد

قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، في مدونته اليوم 25 مارس، إن الاتحاد الأوروبي سلم 500 ألف قذيفة مدفعية من أصل مليون قذيفة مدفعية وعد بها إلى أوكرانيا، ويهدف إلى تسليم الكمية الإجمالية بحلول نهاية العام.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس 2023 أنه سيزود أوكرانيا بمليون قذيفة في غضون عام واحد، وترددت أنباء لأول مرة في أكتوبر 2023 أنه من غير المرجح أن يصل الاتحاد الأوروبي إلى هدفه، لأنه لم يتمكن من زيادة الإنتاج.

وقال بوريل إنه بالإضافة إلى مليون قذيفة تم التبرع بها، سيتم توفير 400 ألف قذيفة أخرى لأوكرانيا من خلال عقود تجارية مع صناعة الدفاع الأوروبية، بحسب ما أورده موقع كييف اندبندنت.

وأضاف بوريل أن "المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة خارج الاتحاد الأوروبي تأتي بالإضافة إلى هذه الجهود"، في إشارة إلى 800 ألف قذيفة موجودة في مخزونات دول حول العالم حددتها براغ في فبراير كإمدادات محتملة لأوكرانيا.

وأوضح أن إمدادات القذائف المخطط لها "بعيدة عن أن تكون كافية"، وجادل بأن على الاتحاد الأوروبي "زيادة قدرتنا على الإنتاج والموارد المالية المخصصة لدعم أوكرانيا".

وأشار بوريل أيضًا إلى أن ميزانية الدفاع للاتحاد الأوروبي لعام 2023 البالغة 290 مليار يورو (314 مليار دولار) تمثل 1.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وهو أقل من معيار الناتو البالغ 2%.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي أوكرانيا

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