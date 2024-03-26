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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول تعليق من رؤوف عبد العزيز بعد انتهاء عرض "سر إلهي"

روجينا ورؤوف عبد
روجينا ورؤوف عبد العزيز

تلقى مسلسل "سر إلهي" حفاوة كبيرة، بطولة النجمة روجينا، تأليف امين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، منذ بدء عرض اولى حلقاته خلال موسم رمضان الحالي، حتى الحلقة الأخيرة، حيث يتكون العمل من  15 حلقة، وحقق ردود فعل واسعة، وكان من أكثر المسلسلات بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتريند الترند بشكل شبه يومي.

وكشف المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يحتوى على كواليس تصوير المسلسل، وعلق على الفيديو قائلا :" بعد انتهاء عرض مسلسل سر إلهي حابب اشكر كل نجوم وأبطال العمل على مجهودهم العظيم معانا وأتوجه بكل الشكر والتقدير لكل الابطال المجهولين والجنود الحقيقين اللى بسببهم مسلسل سر إلهي طلع للنور فى الوقت القياسي ده و اننا قدرنا نحقق نجاح وتفاعل فى الشارع المصرى وده بفضل الله ثم مجهودكم وتعبكم".

رؤوف عبد العزيز

وتابع :"انا بشكر كل الاقسام بدايه من البوفيه والخدمات نهاية بالمنتج الفنى الأستاذ كريم على - شريف شحاته وكل كرو الانتاج ( احمد بكر – محمد سلامة - يونس - عيسوى – هلالي- مهند -احمد سعيد - بوجى -احمد مجدى )   وقسم الديكور  وفريق الاكسسوار بالكامل وبشكر الكوافير هيثم دهب و سليم دهب وكل فريقهم وبشكر وليد الكويتى الريجي ،وطه اسيست و هشام كلاكيت ،و بشكر كل فريق الاضاءة بقيادة عمرو دياب ،وبازوكا وكل رجاله البانثر ،وإيميل وكل رجالة الكاميرا".

وأضاف:" وبشكر فريق التصوير العظيم ( هشام حلمى - كريم الشحرى – هاني - هبة – يوسف – هيثم ) وفريق المونتاج بقيادة جمال أحمد حسن ومساعدينه ( شريف الشامي و رائف اليوسفي ) والpost producer شادي الديب ومصحح الألوان باسم ياسر ، وبشكر أحمد موسى مصور البوسترات وايه مصممه البوسترات و مهندس الصوت محمد زكريا وكل فريقه والمكساج علي السعيد والمؤلف الموسيقى ( كريم عبدالوهاب )".

واستكمل :"وبشكر المدير التنفيذي لشركة كودكس فتحي عيسوي والمدير المالى خالد فتحى و المستشار الاعلامي اسلام غنيم والمحاسب القانوني احمد القليني،  وبشكر كل فريق الاخراج المتميز  المخرج المساعد أحمد وفيق و سكربت الحركة إبراهيم بوشا وسكربت الملابس أحمد شوقي والمساعد التاني فادي".

واختتمت حديثة قائلا :"كل الشكر لل creative manager (خالد نعيم ) .. و فى النهايه  شكر خاص للمؤلفين أمين جمال و حمدي التايه ومحمد السوري، وكل الشكر والتقدير للدكتور أشرف ذكى على مجهوده  طوال فترة المشروع، حقيقى مهما اتكلمت مش هديكم حقكم انتوا ابطال مسلسل سر إلهي واسف لو نسيت حد".

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

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المخرج رؤوف عبد العزيز النجمة روجينا رؤوف عبد العزيز مسلسل سر إلهي روجينا

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