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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك الغردقة تضبط 671 زجاجة خمور أجنبية الصنع

خمور
خمور

تمكنت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بالغردقة برئاسة مجدي توفيق وحماده العمده مديري اداره الاستخبارات وحاتم عمر مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد الدخيلى من ضبط وتحرير محضر ضبط جمركي  رقم 147وذلك بمحل تجاري بالغردقة وذلك  بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وتشكلت لجنه الضبط من  وليد حسين ومحمد ابراهيم وعبدالحميد فندى وابوسته سيد ابوسته رؤساء أقسام اداره المكافحه وعمر فراج ومحمد جابر مفتشى ادارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم بالغردقة الرائد احمد عبدالفتاح رئيس المباحث وتم التصالح في المحضر.

وبلغت التعويضات الجمركية 13 مليون و199 الف  459جنيها مصريا.
 

وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية وقدرة 1مليون و500 الف جنيها على ذمة قبول التصالح

إدارة المكافحة التهرب الجمركي الجمارك الرسوم الجمركية الضرائب والرسوم تحرير محضر

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