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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يستقبل نجوم الجيل الذهبي بمنزله.. شاهد

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واستضاف أحمد حسن، نجوم الكرة المصرية في منزله بأجواء رمضانية مميزة، وكان ضمن الحضور الكابتن حسام غالي، وسيد معوض، ومحمد ناجي جدو.

من جانب آخر، كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال افريقيا.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “الشحات يشارك في مران الفريق الجماعي ويعلن جاهزيته، ووسام أبو علي واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي وخاض تدريبات منفردة بالكرة علي هامش المران”.  

وتابع: “كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا، وتدريبات بدنية قوية في المران الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى تنزانيا”. 

الجيل الذهبي الكرة المصرية محمد ناجي جدو نجوم الكرة المصرية أحمد حسن

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