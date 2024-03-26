أحمد حجازي ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا لكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

انضم أحمد حجازي قائد منتخب مصر، لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة كرواتيا، في العاشرة اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

كان أحمد حجازي قد توجه مساء الأحد إلى السعودية بعد الاتفاق مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب، بسبب ظرف أسري طارئ وتواجد عائلته في السعودية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء غدا الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص الأحمر فى أبيض والشورت والجورب الأبيض .

واختتم منتخب كرواتيا بقيادة زلاتكو داليتش المدير الفني للفريق الاستعدادات لمواجهة مصر في القمة المرتقبة المقرر اقامتها العاشرة من مساء الثلاثاء في نهائي كأس عاصمة مصر المقامة حالياً بالقاهرة وتشارك فيه منتخبات تونس ونيوزيلندا.