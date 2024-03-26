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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قضية فساد جديدة في ليبيا.. إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس

ليبيا
ليبيا

ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا أنها أوقفت وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عن العمل مؤقتا.

وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك نقلا عن تحقيق قضائي إن رئيسها عبد الله قادربوه أصدر قرار إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية.

وقال مصدر بوزارة النفط لرويترز إن الوزارة لم تتلق نسخة من القرار بعد.

وذكرت الهيئة لقب الوزير وأشارت إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط.

وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.

ليبيا وزير النفط والغاز حكومة الوحدة الوطنية

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