بعد تصدره التريند .. مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

ينتظر النجم أحمد العوضي، عرض مسلسل حق عرب الحلقة ١٦، الليلة، ضمن مسلسلات رمضان 2024، و نرصد في السطور القادمة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الجديدة من المسلسل.
مسلسل حق عرب الحلقة 14 يعرض ٨ مرات يوميًا على قنوات ART حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة ٨:٣٠ مساء، ويعاد الساعة ٢:٣٠ بعد منتصف الليل،
والساعة ٨:٣٠ صباحا، والساعة ٢:٣٠ عصرا.
كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة ١١:٣٠ مساء، ويعاد عرضه الساعة ٥:٣٠ فجرا، والساعة ١١:٣٠ ظهرا، والساعة ٥:٣٠ مساء.
موعد عرض مسلسل حق عرب على ON
ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:
1- الساعة 9 مساء على قناة on drama
2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on
3- منصة واتش ات