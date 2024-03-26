بعد تصدره التريند .. مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

ينتظر النجم أحمد العوضي، عرض مسلسل حق عرب الحلقة ١٦، الليلة، ضمن مسلسلات رمضان 2024، و نرصد في السطور القادمة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الجديدة من المسلسل.



مسلسل حق عرب الحلقة 14 يعرض ٨ مرات يوميًا على قنوات ART حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة ٨:٣٠ مساء، ويعاد الساعة ٢:٣٠ بعد منتصف الليل،

والساعة ٨:٣٠ صباحا، والساعة ٢:٣٠ عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة ١١:٣٠ مساء، ويعاد عرضه الساعة ٥:٣٠ فجرا، والساعة ١١:٣٠ ظهرا، والساعة ٥:٣٠ مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش ات