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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة لصناع مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لصناع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

وكتب عبر فيسبوك: “اعلى نسبة مشاهدة  مسلسل عشرة علي عشرة  برافو لكل فريق العمل”.

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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