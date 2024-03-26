للمرة الأولى.. سلاح الجو البريطاني أسقط عشرة أطنان من الإمدادات الغذائية على غزة

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن سلاح الجو الملكي البريطاني أسقط جوا أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الغذائية على قطاع غزة للمرة الأولى الاثنين.

وأكدت الوزارة البريطانية أن "المساعدات التي تتكون من الماء والأرز وزيت الطهي والطحين والمعلبات وحليب الأطفال ستدعم سكان غزة".

وقال مصدر بوزارة النفط لرويترز إن الوزارة لم تتلق نسخة من القرار بعد.

وذكرت الهيئة لقب “الوزير” وأشارت إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط.

وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.