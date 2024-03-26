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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الأولى.. سلاح الجو البريطاني أسقط عشرة أطنان من الإمدادات الغذائية على غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية على غزة

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن سلاح الجو الملكي البريطاني أسقط جوا أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الغذائية على قطاع غزة للمرة الأولى الاثنين.

وأكدت الوزارة البريطانية أن "المساعدات التي تتكون من الماء والأرز وزيت الطهي والطحين والمعلبات وحليب الأطفال ستدعم سكان غزة".

وقال مصدر بوزارة النفط لرويترز إن الوزارة لم تتلق نسخة من القرار بعد.

وذكرت الهيئة لقب “الوزير” وأشارت إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط.

وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.

 

سلاح الجو الملكي البريطاني وزارة الدفاع البريطانية قطاع غزة

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