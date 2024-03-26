المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعد عدم تصويت الولايات المتحدة بمجلس الأمن

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.

وصوت أعضاء المجلس الـ14 المتبقون لصالح القرار - الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس - الذي يطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وساد التصفيق في قاعة المجلس بعد التصويت.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على وسائل التواصل الاجتماعي 'يجب تنفيذ هذا القرار. الفشل لن يغتفر'.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فشل الولايات المتحدة في استخدام حق النقض ضد القرار هو 'تراجع واضح' عن موقفها السابق وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية ومحاولة إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة لا تزال تحتجزهم حماس.



وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: 'تصويتنا لا يمثل ذلك، وأكرر أن هذا لا يمثل تحولا في سياستنا'. 'لم يتغير شيء بشأن سياستنا. لا شيء.'

وبعد تصويت الأمم المتحدة ألغى نتنياهو زيارة لوفد رفيع المستوى لواشنطن كان من المقرر أن يناقش عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح بجنوب غزة حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني إلى المأوى.



وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة شعرت بالحيرة من القرار الإسرائيلي واعتبرته رد فعل مبالغ فيه.



وكانت واشنطن عارضت كلمة وقف إطلاق النار في وقت سابق من الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر في قطاع غزة واستخدمت حق النقض (الفيتو) لحماية حليفتها إسرائيل عندما ردت على حماس في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

ولكن مع اقتراب المجاعة في غزة ووسط ضغوط عالمية متزايدة من أجل هدنة في الحرب التي تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل نحو 32 ألف شخص، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت يوم الاثنين للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. ، والتي تنتهي خلال اسبوعين.



وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان 'إن مذبحة حماس هي التي أشعلت هذه الحرب'. وأضاف 'القرار الذي تم التصويت عليه للتو يجعل الأمر يبدو كما لو أن الحرب بدأت من تلقاء نفسها... إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب، ولم تكن إسرائيل تريد هذه الحرب'.



ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان لها إنه 'يؤكد الاستعداد للمشاركة في تبادل فوري للأسرى من الجانبين'.



وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن على الدول الضغط على إسرائيل لوقف مهاجمة لبنان. تبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية اللبنانية. ولم يعلق حزب الله على الفور على التصويت في الأمم المتحدة.