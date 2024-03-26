توفي صائماً.. لاعب جزائري ضرب الكرة برأسه وفارق الحياة| فيديو

في حادثة مؤلمة هزت عشاق كرة القدم في الجزائر، توفي لاعب شاب يُدعى وسيم جزار إثر تدخل عنيف خلال إحدى المباريات في الدوري الجزائري.

تلك اللحظة المؤلمة شكلت صدمة لمحبي الرياضة وأثارت الكثير من التساؤلات حول سلامة اللاعبين والإجراءات اللازمة لحمايتهم.

