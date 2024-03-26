عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

توفي صائماً.. لاعب جزائري ضرب الكرة برأسه وفارق الحياة| فيديو

من الفيديو
من الفيديو

في حادثة مؤلمة هزت عشاق كرة القدم في الجزائر، توفي لاعب شاب يُدعى وسيم جزار إثر تدخل عنيف خلال إحدى المباريات في الدوري الجزائري. 

تلك اللحظة المؤلمة شكلت صدمة لمحبي الرياضة وأثارت الكثير من التساؤلات حول سلامة اللاعبين والإجراءات اللازمة لحمايتهم.
 

لاعب الحادثة الدوري الجزائري وسيم جزار تدخل عنيف صدمة لمحبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

موضوعات متعلقة

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

أزمة شيكابالا مع الأهلي| كهربا يكشف مفاجآت عن نجم الزمالك.. ماذا قال؟

خسروا نصف مليار جنيه| 80 ألف مصري ضحايا جدد لمراهنات الكرة.. ماذا حدث؟

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

زيادة أسعار السولار| رفع تذاكر أتوبيسات النقل العام.. 15% لمواصلات المحافظات.. وهذا موقف المترو

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

حكاية العثور على هيكل عظمي في الإسكندرية .. ماذا حدث على شاطئ سيدي جابر؟

ترشيحاتنا

7 أمور حافظ عليها النبي فى رمضان.. داوم عليها لنهاية الشهر

فسخنا الخطوبة.. مي عمر تفجر مفاجأة لأول مرة عن زواجها بمحمد سامي

خطوات لحماية طفلك من خطر الألعاب الإلكترونية

دعاء 16 رمضان لتيسير الأمور.. ردده طوال اليوم

توفي صائماً.. لاعب جزائري ضرب الكرة برأسه وفارق الحياة| فيديو

ابتكر علاجا للسرطان.. شقيق أحمد سعد يتصدر الترند بعد برنامج عمرو أديب|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تستمر لمدة 5 أيام في 9 محافظات

هتفطر إيه النهاردة.. رقاق باللحمة وطريقة عمل بطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة

أنغام تثير الجدل بفستان جريء.. سعره مفاجأة

بإمكانيات خارقة.. سامسونج تطرح Galaxy Tab S6 Lite 2024

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ