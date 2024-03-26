سقوط 15 قتيلا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في شمال رفح

أفادت إذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الثلاثاء، بسقوط 15 قتيلاً جراء قصف إسرائيلي لمنزل في شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن من بين القتلى أربعة أطفال، مضيفاً أن المنزل الذي تم استهدافه يقع في منطقة مصبح، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وفي سياقٍ موازٍ، قالت وكالة «شهاب» الإخبارية إن القوات الإسرائيلية فجّرت مركبة شمال غرب رام الله في الضفة الغربية تزامناً مع اقتحام المنطقة، فجر اليوم (الثلاثاء).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بدورها أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة دورا جنوب الخليل، وداهم عدة منازل واعتقل ثلاثة شبان.