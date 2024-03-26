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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط 15 قتيلا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في شمال رفح

قصف اسرائيلي2
قصف اسرائيلي2

أفادت إذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الثلاثاء، بسقوط 15 قتيلاً جراء قصف إسرائيلي لمنزل في شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن من بين القتلى أربعة أطفال، مضيفاً أن المنزل الذي تم استهدافه يقع في منطقة مصبح، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وفي سياقٍ موازٍ، قالت وكالة «شهاب» الإخبارية إن القوات الإسرائيلية فجّرت مركبة شمال غرب رام الله في الضفة الغربية تزامناً مع اقتحام المنطقة، فجر اليوم (الثلاثاء).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بدورها أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة دورا جنوب الخليل، وداهم عدة منازل واعتقل ثلاثة شبان.

قصف اسرائيلي شمال رفح جنوب قطاع غزة

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