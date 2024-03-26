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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تواصل تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية بقيرة ببنها

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية بقيرة التابعة لمركز بنها لليوم الثانى على التوالى وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

وتابعت المديرية، أن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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