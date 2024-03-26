عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخشت يعلن الانتهاء من إعداد ملف تأسيس جامعة القاهرة الأهلية

الخشت
الخشت

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن انتهاء الجامعة من إعداد ملف تأسيس جامعة القاهرة الأهلية، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة 2021 - 2025 كجامعة من الجيل الرابع، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وفي إطار السعي الدائم لجامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير تعليم جيد ومتميز للطلاب المصريين والوافدين.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن ملف جامعة القاهرة الأهلية يتضمن دراسة الجدوى والبيانات الأساسية والخطة الاستراتيجية للجامعة الأهلية والهيكل الإداري لها والموارد المادية والبشرية المتاحة وذلك بناء على متطلبات المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.
 
وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة الأهلية تضم في مرحلتها الأولى 11 كلية بإجمالي 16 برنامجا في كافة التخصصات؛ وهي برامج متميزة تم إعداد لوائحها لتواكب التقدم العلمي في كافة قطاعات العلوم الهندسية والطبية والأساسية والاجتماعية والإنسانية مع وجود عدد من البرامج البينية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة الأهلية ستجذب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، كما سيتم توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتميزين علميًا ورياضيًا.

وذكر الدكتور محمد الخشت، أن البرامج الدراسية التي تضمها جامعة القاهرة الأهلية هي: هندسة الطاقة المستدامة، وهندسة تكنولوجيا العمارة، وهندسة عمليات البتروكيماويات، والأمن السيبراني والشبكات، وعلوم البيانات، وهندسة البرمجيات، والطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والعلوم الصيدلانية، والصيدلة الإكلينيكية، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس العلاج الطبيعي، وإدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، والاقتصاد باللغة الإنجليزية، والإعلام باللغة الإنجليزية، وعلوم وتكنولوجيا النانو.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، أعلن في ديسمبر 2023 تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية للجامعة، يأتي في مقدمتها إنشاء جامعة القاهرة الأهلية على مساحة 290 فدانا على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، كما أعلن إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، وإنشاء مدينة طبية، وكلية للطاقة والعلوم المتجددة، وكلية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية لتكنولوجيا وعلوم الفضاء، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في تنفيذ 30 مشروعًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، إلى جانب البدء في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ومستشفى الفرنساوي.

الخشت تأسيس جامعتها الأهلية استراتيجية التحول لجامعات الجيل الخامس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الأهلية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

ترشيحاتنا

7 أمور حافظ عليها النبي فى رمضان.. داوم عليها لنهاية الشهر

فسخنا الخطوبة.. مي عمر تفجر مفاجأة لأول مرة عن زواجها بمحمد سامي

خطوات لحماية طفلك من خطر الألعاب الإلكترونية

دعاء 16 رمضان لتيسير الأمور.. ردده طوال اليوم

توفي صائماً.. لاعب جزائري ضرب الكرة برأسه وفارق الحياة| فيديو

ابتكر علاجا للسرطان.. شقيق أحمد سعد يتصدر الترند بعد برنامج عمرو أديب|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تستمر لمدة 5 أيام في 9 محافظات

هتفطر إيه النهاردة.. رقاق باللحمة وطريقة عمل بطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة

أنغام تثير الجدل بفستان جريء.. سعره مفاجأة

بإمكانيات خارقة.. سامسونج تطرح Galaxy Tab S6 Lite 2024

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ